Vali duyurdu... Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu: Gözaltılar var!

Yayınlanma: 14.03.2025 - 11:28

Güncelleme: 14.03.2025 - 11:28

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte "tefecilik" suçuna karşı güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Bu kapsamda; jandarma ekiplerince Suruç'ta belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirten Şıldak, aramalarda 3 milyon 650 bin lira değerinde 27 yazılı senet, oto alım satım senetli sözleşme koçanı içeren 16 defter, 295 yazısız senet, 4 alacak/verecek defteri, 2 vekaletname, 2 satış sözleşmesi, 5 tapu, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca şarjörü, 40 mermi, 2 cep telefonu ele geçirildiğini bildirdi.

Şıldak, operasyonda 3 şüphelinin yakalandığını kaydetti.