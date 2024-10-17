Zonguldak'ta denizde hortum paniği!
Zonguldak’ta akşam saatlerinde denizde hortum çıktı.
Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağışla birlikte denizde hortum çıktı.
Hortumu gören yurttaşlar ise şaşkınlık yaşayarak o anları cep telefonlarına kaydetti.
Merakla gözlerle izlenen hortum bir süre sonra gözden kayboldu.
Etiketler: #zonguldak #hortum
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi!
- Meksika sınırındaki Türk çocuklar
- Kamu bankasına ödetmişler!
- Valiliğin paylaştığı fotoğraflara tepki!
- Peş peşe iki deprem!
- Kilis Valiliği'nden açıklama geldi!
- Kılıçdaroğlu’ndan ‘hodri meydan’ mesajı!
- Savaş uçağı düştü: Mürettebat kayıp!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- 'Kabul etmemiz mümkün değil'