Zonguldak'ta denizde hortum paniği!

Zonguldak’ta akşam saatlerinde denizde hortum çıktı.

Zonguldak'ta denizde hortum paniği!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 17.10.2024 - 17:33

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağışla birlikte denizde hortum çıktı.

Hortumu gören yurttaşlar ise şaşkınlık yaşayarak o anları cep telefonlarına kaydetti.

Merakla gözlerle izlenen hortum bir süre sonra gözden kayboldu.


Etiketler: #zonguldak #hortum

İlgili Haberler

O anlar kameraya yansıdı: Zonguldak'ta hortum paniği!

O anlar kameraya yansıdı: Zonguldak'ta hortum paniği!
Üç ayrı noktada hortum çıktı: Keyiflerine ara vermediler

Üç ayrı noktada hortum çıktı: Keyiflerine ara vermediler
Sinop'ta sağanak sonrası hortum

Sinop'ta sağanak sonrası hortum
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler