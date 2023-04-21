Şanlıurfa’da piknikte baraj göletine giren çocuk kayboldu

Yayınlanma: 21.04.2023 - 15:30

Güncelleme: 21.04.2023 - 15:31

Edinilen bilgiye göre, Bozova ilçesine bağlı Çatak Mahallesi’nde arkadaşlarıyla piknik yapmak için mahalleye giden yabancı uyruklu 17 yaşındaki Abdul Razzak Alalı, serinlemek için Atatürk Baraj göletine girdi.

İyi yüzme bilmediği öğrenilen çocuk, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akıntıya kapılarak kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor.