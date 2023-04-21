Şanlıurfa’da piknikte baraj göletine giren çocuk kayboldu

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde arkadaşları ile birlikte pikniğe gittiği alanda Atatürk Barajı göletine giren çocuk, akıntıya kapılarak kayboldu.

İHA
Yayınlanma: 21.04.2023 - 15:30
Şanlıurfa’da piknikte baraj göletine giren çocuk kayboldu
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, Bozova ilçesine bağlı Çatak Mahallesi’nde arkadaşlarıyla piknik yapmak için mahalleye giden yabancı uyruklu 17 yaşındaki Abdul Razzak Alalı, serinlemek için Atatürk Baraj göletine girdi.

İyi yüzme bilmediği öğrenilen çocuk, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akıntıya kapılarak kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor.


Şanlıurfa Çocuk gölet

İlgili Haberler

Son dakika... Erdoğan Şanlıurfa'da 'anahtar teslim töreni'nde, muhalefeti hedef aldı: Seçim kirli pazarlıklarla kazanılmıyor

Son dakika... Erdoğan Şanlıurfa'da 'anahtar teslim töreni'nde, muhalefeti hedef aldı: Seçim kirli pazarlıklarla kazanılmıyor
HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Şanlıurfa'da konuştu: Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi açık açık ilan edeceğiz

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Şanlıurfa'da konuştu: Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi açık açık ilan edeceğiz
Bakan Bozdağ'dan Şanlıurfa'da ilginç karşılaştırma: Hayvanların dahi gezemediği yerlerde şimdi halaylar çekiliyor

Bakan Bozdağ'dan Şanlıurfa'da ilginç karşılaştırma: Hayvanların dahi gezemediği yerlerde şimdi halaylar çekiliyor

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler