Şanlıurfa'da pulluğun altında kalan 3 yaşındaki Ela öldü

Şanlıurfa’da evlerinin önünde oynayan Ela Nur Demir (3), park halindeki traktöre bağlı pulluğun üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

DHA
17 Ekim 2022 Pazartesi, 15:04
Şanlıurfa'da pulluğun altında kalan 3 yaşındaki Ela öldü
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Akçalı Mahallesi'nde 17 Ekim Pazartesi sabah saatlerinde, evlerinin önünde park halinde bulunan traktörün yanında oynayan Ela Nur Demir'in üzerine pulluk düştü.

KURTARILAMADI

Pulluğun altında kalarak ağır yaralanan küçük Ela, yakınları tarafından Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Ela, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Şanlıurfa pulluk ev

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