Şanlıurfa'da pulluğun altında kalan 3 yaşındaki Ela öldü
Şanlıurfa’da evlerinin önünde oynayan Ela Nur Demir (3), park halindeki traktöre bağlı pulluğun üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Akçalı Mahallesi'nde 17 Ekim Pazartesi sabah saatlerinde, evlerinin önünde park halinde bulunan traktörün yanında oynayan Ela Nur Demir'in üzerine pulluk düştü.
KURTARILAMADI
Pulluğun altında kalarak ağır yaralanan küçük Ela, yakınları tarafından Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Ela, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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