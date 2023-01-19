Şanlıurfa'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 61 gözaltı

Şanlıurfa'da 250 polisin katılımı ile düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 61 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 09:26
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

250 polisin şafak vakti katıldığı baskınlarda 61 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu ve tabancaların ele geçirildiği operasyonda yakalanan şüpheliler, emniyete götürüldü.


Şanlıurfa uyuşturucu uyuşturucu operasyonu

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