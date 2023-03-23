Şanlıurfa'da selde kaybolan TIR şoförünü arama çalışmaları devam ediyor

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 13:39

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 15:01

Şanlıurfa’da meydana gelen sel felaketinin yaraları sarılırken, kent merkezinde taşan dere yataklarında temizlik ve genişletme çalışmaları başlatıldı.

5 kişinin sel sularında boğulduğu Abide Kavşağı’ndaki alt geçidin dolmasına neden olan Cavsak Deresi'nin üstü kapalı olan bölümleri açılıp dere yatağı genişletiliyor.

Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) bünyesindeki ekipler, kentte bulunan derelerde genişletme faaliyetlerinin yanı sıra aynı zamanda temizlik çalışması da yürütüyor.

TIR ŞOFÖRÜNE HENÜZ ULAŞILAMADI

Bozova ve Hilvan ilçelerini bağlayan karayolunun Yalıntaş Mahallesi geçişinde 15 Mart'ta sele kapılarak kaybolan TIR şoförü Emin Ergün'ü arama çalışmaları da sürüyor. 100 kişilik ekiple çalışmalar aralıksız devam ediyor.