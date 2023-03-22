Şanlıurfa’da selde kaybolan TIR sürücüsü 8 gündür aranıyor

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 14:14

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 15:02

Şanlıurfa’nın Bozova ve Hilvan ilçelerini birbirine bağlayan karayolunun Yalıntaş Mahallesi geçişinde 15 Mart’ta sel sularına kapılarak gözden kaybolan TIR sürücüsünü arama çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar çerçevesinde TIR'a, yağmur sularının Atatürk Baraj Gölü’ne döküldüğü bölgede ulaşıldı.

Bölgede TIR'a ait bazı parçalar da sudan çıkarıldı. Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile dalgıçların da bulunduğu yaklaşık 100 kişi, bu bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulutaş ile bölgede arama çalışmalarını hem havadan hem de karadan takip etti.

Öte yandan, TIR sürücüsü Ergün’ün sel sularına kapıldığı köprünün, aracın bulunduğu Atatürk Baraj Gölü'ne olan 3 kilometrelik uzaklığı selin şiddetini gözler önüne serdi.