Şanlıurfa'da 'şeriat' çağrısına soruşturma

29 Nisan 2022 Cuma, 00:21

Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl’de, Kadir Gecesi'nde bir grup meydanda toplanarak şeriat çağrısında bulundu. İsrail’in şiddet eylemlerini kınayan grubun protesto görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması tepkilere yol açtı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği, tepkiye yol açan videoyla ilgili açıklama yaptı. Olaya ilişkin adli tahkikatın başlatıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"27.04.2022 Çarşamba günü Balıklıgöl Platosunda bulunan Dergah Camiinde kılınan teravih namazı çıkışında yaklaşık 200 kişiden oluşan bir grup tarafından 21.30- 21:50 saatleri arasında İsrail’i kınama amacıyla basın açıklaması yapılmış ve okunan duaların ardından, topluluğun emniyet güçlerimizin uyarıları üzerine dağılmaları sağlanmıştır. Basın açıklaması sırasında meydana geldiği iddia edilen ve sosyal medya platformlarında dile getirilen hususlarla ilgili başlatılan adli tahkikat devam etmektedir"