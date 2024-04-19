Şanlıurfa’da silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 120 jandarma personeli ile düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 19.04.2024 - 09:58
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Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Siverek JASAT, Siverek Asayiş Komando ve bomba mayın arama köpek unsuru ile toplamda 120 jandarma personelinin katılımıyla 3 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 uzun namlulu silah, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 gaz el bombası ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.M., M.A. ve H.A. işlemleri için karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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