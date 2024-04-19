Şanlıurfa’da silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 120 jandarma personeli ile düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Siverek JASAT, Siverek Asayiş Komando ve bomba mayın arama köpek unsuru ile toplamda 120 jandarma personelinin katılımıyla 3 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 2 uzun namlulu silah, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 gaz el bombası ile çok sayıda mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.M., M.A. ve H.A. işlemleri için karakola götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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