Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

Yayınlanma: 02.12.2023 - 11:54

Güncelleme: 02.12.2023 - 11:54

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılığı yapıldığını tespit eden jandarma ekipleri, belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 1 uzun namlulu silah, 5 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ile 7 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen gümüş sikke ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Öte yandan, ilçede jandarma trafik ekiplerince yapılan denetimde ise kasten öldürme suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı. Trafik kurallarını ihlal eden çok sayıda sürücüye 71 bin 515 TL trafik para cezası uygulanarak 4 araç trafikten men edildi.