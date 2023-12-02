Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.12.2023 - 11:54
Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı
Abone Ol google-news

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılığı yapıldığını tespit eden jandarma ekipleri, belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 1 uzun namlulu silah, 5 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ile 7 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen gümüş sikke ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Öte yandan, ilçede jandarma trafik ekiplerince yapılan denetimde ise kasten öldürme suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı. Trafik kurallarını ihlal eden çok sayıda sürücüye 71 bin 515 TL trafik para cezası uygulanarak 4 araç trafikten men edildi.


Şanlıurfa silah kaçakçılığı

İlgili Haberler

Eski sevgilisinin kapısına silahla dayandı... Serbest bırakıldı!

Eski sevgilisinin kapısına silahla dayandı... Serbest bırakıldı!
Taksi durağına silahlı saldırı! 14 el ateş edildi

Taksi durağına silahlı saldırı! 14 el ateş edildi
Somali'ye yönelik silah ambargosu kaldırıldı

Somali'ye yönelik silah ambargosu kaldırıldı

En Çok Okunan Haberler