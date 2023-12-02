Taksi durağına silahlı saldırı! 14 el ateş edildi

İstanbul Maltepe'de motosikletle taksi durağına gelen iki kişi, durağa kurşun yağdırdı. Saldırı da ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerinde çok sayıda kovan bulundu.

DHA
Yayınlanma: 02.12.2023 - 09:26
Taksi durağına silahlı saldırı! 14 el ateş edildi
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Saldırı, dün akşam saat 18.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi, İnönü Caddesi üzerinde bulunan taksi durağında meydana geldi.

Motosikletle cadde üzerinde ilerleyen kimliği belirsiz 2 kişi durağa 14 el ateş etti. O sırada içeride bulunan durak sahibi ve 2 taksi şoförü saldırıdan yara almadan kurtuldu. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. 


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