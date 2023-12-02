Taksi durağına silahlı saldırı! 14 el ateş edildi

Yayınlanma: 02.12.2023 - 09:26

Güncelleme: 02.12.2023 - 09:27

Saldırı, dün akşam saat 18.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi, İnönü Caddesi üzerinde bulunan taksi durağında meydana geldi.

Motosikletle cadde üzerinde ilerleyen kimliği belirsiz 2 kişi durağa 14 el ateş etti. O sırada içeride bulunan durak sahibi ve 2 taksi şoförü saldırıdan yara almadan kurtuldu. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.