Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına 2 gözaltı
Şanlıurfa'da, jandarma ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 1 tabanca ile 2 tüfek ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kırsal mahallede bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
SİLAHLARA EL KONULDU
Baskınlarda 1 tabanca, 2 tüfek, bu silahlara ait 3 şarjör ve 130 mermi ile 1 dürbün ele geçirildi. Jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Soruşturma sürüyor.
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