Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına 2 gözaltı

14 Eylül 2022 Çarşamba, 12:28

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kırsal mahallede bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

SİLAHLARA EL KONULDU

Baskınlarda 1 tabanca, 2 tüfek, bu silahlara ait 3 şarjör ve 130 mermi ile 1 dürbün ele geçirildi. Jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Soruşturma sürüyor.