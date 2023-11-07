Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Yayınlanma: 07.11.2023 - 13:10

Güncelleme: 07.11.2023 - 13:12

Eyyübiye Mahallesi’nde, sabah saatlerinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Müslüm Tumbul ile akrabaları İ. T. ve B.T., arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma tabancaların kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güçlükle sonlandırılan kavgada vücudunun isabet eden kurşunla ağır yaralanan Müslüm Tumbul, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan İ.T. ve B.T. ise ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.