Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa’da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Müslüm Tumbul (44) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 07.11.2023 - 13:10
Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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Eyyübiye Mahallesi’nde, sabah saatlerinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Müslüm Tumbul ile akrabaları İ. T. ve B.T., arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma tabancaların kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güçlükle sonlandırılan kavgada vücudunun isabet eden kurşunla ağır yaralanan Müslüm Tumbul, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan İ.T. ve B.T. ise ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. 


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