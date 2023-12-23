Şanlıurfa'da 'sis' faciası... Otobüs ve 2 TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Şanlıurfa'da yoğun sis nedeniyle 2 TIR ile yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 23.12.2023 - 10:48
Abone Ol google-news

Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda sabah saatlerinde 33 AEA 576 plakalı TIR, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı.

Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan 63 TK 789 plakalı TIR ile 34 FVK 835 plakalı yolcu otobüsü de kazaya karıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

İhbarla gelen sağlık görevlileri kazada ismi öğrelemeyen yolcu otobüsünün şoförünün öldüğünü, 15 kişinin de yaralandığını belirledi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı, soruşturma sürüyor.


Şanlıurfa kaza yolcu otobüsü TIR

İlgili Haberler

THY'nin 'hafta tatili' davasını sendika kazandı

THY'nin 'hafta tatili' davasını sendika kazandı
İzmit Belediyespor geriden gelip kazandı

İzmit Belediyespor geriden gelip kazandı
Ambulans trafik kazası yaptı, taşıdığı hasta hayatını kaybetti!

Ambulans trafik kazası yaptı, taşıdığı hasta hayatını kaybetti!

En Çok Okunan Haberler