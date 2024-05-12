Şanlıurfa'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu

Yayınlanma: 12.05.2024 - 00:25

Güncelleme: 12.05.2024 - 00:25

Olay akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Dicle Sitesi C. Blokta meydana geldi.

İddiaya göre sokaktan geçenler, bebek ağlama sesi duydu. Çevreye baktıklarında bir binanın bahçe duvarının kenarında kundak içerisinde soğuk havada terk edilmiş bebek buldu.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Durumun polis ve sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine, yeni doğduğu belirlenen erkek bebek, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yeni doğan yoğun bakımında müşahedeye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, bebeği bırakan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.