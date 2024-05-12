Şanlıurfa'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kundakta sokağa terk edilmiş halde bulunan bebek korumaya alındı. Yeni doğduğu belirlenen erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bırakan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.
Olay akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Dicle Sitesi C. Blokta meydana geldi.
İddiaya göre sokaktan geçenler, bebek ağlama sesi duydu. Çevreye baktıklarında bir binanın bahçe duvarının kenarında kundak içerisinde soğuk havada terk edilmiş bebek buldu.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Durumun polis ve sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine, yeni doğduğu belirlenen erkek bebek, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yeni doğan yoğun bakımında müşahedeye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, bebeği bırakan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Temmuzda emekli maaş zammı ne kadar olacak?
- 22 yıldır kayıp olan adamın cansız bedenine ulaştı!
- Ayhan Bora Kaplan davasında yeni gelişme
- Seçimde düğüm çözülüyor
- Ali Koç adaylık için kararını verdi!
- Trendyol 1. Lig'de tarihe geçen uzatmalar!
- Engin Polat'ın hesabından dikkat çeken maskeli paylaşım
- CHP’den belediye başkanlarına genelge
- POS'la para toplayanlar dikkat!
- PTT binasını satışa çıkardılar!