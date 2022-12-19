Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 7 ton tavuk eti ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, son kullanma tarihi geçmiş 7 ton 150 kilo tavuk ele geçirildi.
Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol mühendisleri, Şanlıurfa Gıda İmalatçılar Sitesi'ndeki depolarda denetim gerçekleştirdi.
Ekiplerce depolarda yapılan kontrollerde, son kullanma tarihi geçmiş 7 ton 150 kilo tavuk eti bulundu.
El konulan etler imha edildi, işyeri sahipleri hakkında işlem yapıldı.
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