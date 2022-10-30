Önce son kullanma tarihine baktı; sonra çaldı
Elazığ’da bir iş yerinin önündeki tezgahta yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Şahsın çalmadan önce taktığı gözlükle zeytinyağının son kullanma tarihine bakması pes dedirtti.
Elazığ'da akşam saatlerinde yemek molasında olan market çalışanları, döndüklerinde tezgahta bulunan zeytinyağlarının eksik olduğunu fark etti. Güvenlik kamerasını inceleyen çalışanlar, iş yerinin önünde bir kişinin hırsızlık yaptığını görünce durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise iş yerinin önüne gelen şüpheli önce bir tur atıyor. Daha sonra çalışanların içeride olmamasını fırsat bilen şüpheli, gözüne kestirdiği 400 TL değerindeki zeytinyağını alıyor. Cebinden çıkardığı gözlükle zeytinyağının son kullanma tarihini kontrol eden şüphelinin uzaklaşırken sigarasını yaktığı yer alıyor.
Öte yandan, hırsızlık olayının birkaç kez yaşandığı marketin sahibi ise çareyi ürünleri bant ve iplerle birbirine bağlamakta buldu.
“BİR DE BEĞENMİYOR...”
Market çalışanlarından Berdan Polat, “Defalarca hırsızlık olayı yaşadık. Son çözümü bunları birbirine bağlamakla buluyoruz. Çalışan personeller genelde kapıda oluyor ama o an yemek molasındaydılar. Biz de fark etmedik ve hırsızlık olayını kameradan fark ettik. Kameradan baktığımızda adam aldığı ürünün tarihine ve litresine bakıyor. Ondan sonra da parasını vermiş gibi sigarasını yakıp gidiyor. Bir de beğenmiyor” dedi.
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