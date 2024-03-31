Şanlıurfa'da sopalı 'muhtarlık' kavgası: Çok sayıda yaralı var!

Şanlıurfa'da muhtarlık seçimi yüzünden iki grup arasında okul bahçesinde çıkan sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 14:22
Şanlıurfa'da sopalı 'muhtarlık' kavgası: Çok sayıda yaralı var!
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Güneş Mahallesi’nde muhtarlık için oy kullanan iki grup arasında sınıfta çıkan tartışma, okulun bahçesine taşıp tarafların yakınlarının da katılımıyla kavgaya dönüştü.

Sopaların da kullanıldığı kavgada aralarında kadınların da olduğu 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken kalabalık ise jandarma ekiplerince okul çevresinden uzaklaştırıldı.

Kavgayla ilgili inceleme sürüyor.


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