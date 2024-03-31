Şanlıurfa'da sopalı 'muhtarlık' kavgası: Çok sayıda yaralı var!
Şanlıurfa'da muhtarlık seçimi yüzünden iki grup arasında okul bahçesinde çıkan sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.
Güneş Mahallesi’nde muhtarlık için oy kullanan iki grup arasında sınıfta çıkan tartışma, okulun bahçesine taşıp tarafların yakınlarının da katılımıyla kavgaya dönüştü.
Sopaların da kullanıldığı kavgada aralarında kadınların da olduğu 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken kalabalık ise jandarma ekiplerince okul çevresinden uzaklaştırıldı.
Kavgayla ilgili inceleme sürüyor.
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