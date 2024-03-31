Şanlıurfa'da sopalı 'muhtarlık' kavgası: Çok sayıda yaralı var!

Yayınlanma: 31.03.2024 - 14:22

Güncelleme: 31.03.2024 - 14:22

Güneş Mahallesi’nde muhtarlık için oy kullanan iki grup arasında sınıfta çıkan tartışma, okulun bahçesine taşıp tarafların yakınlarının da katılımıyla kavgaya dönüştü.

Sopaların da kullanıldığı kavgada aralarında kadınların da olduğu 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken kalabalık ise jandarma ekiplerince okul çevresinden uzaklaştırıldı.

Kavgayla ilgili inceleme sürüyor.