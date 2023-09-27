Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk boğuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İlçenin Küplüce Mahallesi'nden geçen sulama kanalının yakınında oynayan 3 yaşındaki Miraç Güneş, dengesini kaybederek kanala düştü. Çevredekilerin kurtarmaya çalıştığı çocuk, kısa süre sonra suda kayboldu.
CESEDİ YARIM SAAT SONRA BULUNDU
Çocuğun cesedi, yaklaşık yarım saat sonra yakınları tarafından bulundu. Ceset, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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