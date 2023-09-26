Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı!
Viranşehir ilçesinde husumetli iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Karacadağ Mahallesi’nde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada Ali D. hayatını kaybetti, Sadullah D. ile Hasan K. de yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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