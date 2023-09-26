Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı!

Viranşehir ilçesinde husumetli iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

AA
Yayınlanma: 26.09.2023 - 13:59
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı!
Abone Ol google-news

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Karacadağ Mahallesi’nde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Ali D. hayatını kaybetti, Sadullah D. ile Hasan K. de yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Player Alanı
grup husumet iki grup kavga silah silahlı kavga Şanlıurfa tartışma viranşehir yaralı

İlgili Haberler

İzmit'te 2 grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

İzmit'te 2 grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Düğünde bıçaklı silahlı kavga... 2 yaralı, 3 gözaltı!

Düğünde bıçaklı silahlı kavga... 2 yaralı, 3 gözaltı!
Silahlı kavgayı ayırmak isterken vurulan belediye personeli hayatını kaybetti!

Silahlı kavgayı ayırmak isterken vurulan belediye personeli hayatını kaybetti!

En Çok Okunan Haberler