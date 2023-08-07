Şanlıurfa’da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Şanlıurfa’da sulama kanalında kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DHA
Yayınlanma: 07.08.2023 - 17:00
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Olay, öğleden sonra Karşıyaka Mahallesi’nde geçmekte olan sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, bölgede yürüyenler, bir kadının su üzerinde hareketsiz halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. 

İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin halatla yaptıkları çalışma sonucunda sudan çıkarılan kadının, hayatını kaybettiği belirlendi. 

Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cenazesi, ölüm sebebi ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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