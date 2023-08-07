Şanlıurfa’da sulama kanalında kadın cesedi bulundu
Şanlıurfa’da sulama kanalında kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay, öğleden sonra Karşıyaka Mahallesi’nde geçmekte olan sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, bölgede yürüyenler, bir kadının su üzerinde hareketsiz halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin halatla yaptıkları çalışma sonucunda sudan çıkarılan kadının, hayatını kaybettiği belirlendi.
Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cenazesi, ölüm sebebi ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mustafa Balbay’dan çarpıcı kulis bilgisi
- A Takımı'na neşter mi vurulacak?
- Demokrat Parti'den yerel seçim kararı
- Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem
- Erdoğan’a dikkat çeken 'İstanbul' yanıtı
- İşte Kocaeli'deki patlama anı...
- Türkiye'nin konuştuğu ilçe Esenyurt'ta bir gün geçirdik
- TKDF’den ‘Karabulut cinayeti’ açıklaması
- Uzman doktor bulunamıyor!
- 6 ayda 30 kilo veren kadın zayıflamanın sırrını açıkladı