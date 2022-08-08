Şanlıurfa'da 2 genç, sulama kanalında kayboldu

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:01

Karaali Mahallesi’nde 7 Ağustos Pazar akşam saatlerinde Halil Gültekin ile İsa Tokdemir serinlemek için sulama kanalına girdi. Yüzme bilmedikleri belirtilen gençler, bir süre sonra akıntıya kapılıp kayboldu.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve dalgıç polisler sevk edildi.

Dalgıç polisler, kanalda arama çalışması başlattı. Ekipler, havanın kararmasıyla aramaları sonlandırdı.

Çalışmalar, bugün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Dalgıçlar suda arama yaparken, jandarma ve yurttaşlar da kanal kıyısını kontrol ediyor.

Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.