Kayıp çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu

Adana’da 2 gün önce kaybolan 10 yaşındaki çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu. Küçük çocuğun cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

İHA
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:32
Kayıp çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarında iddiaya göre, sulama kanalı kenarından geçen yurttaşlar köprü ayağında su içinde hareketsiz yatan bir çocuk olduğunu gördü.

Hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sualtı polisi sulama kanalına girip çocuğu çıkardı.

Yapılan kontrolde çocuğun öldüğü belirlendi. Cesedin, Tahsilli Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu 10 yaşındaki Yezen Cumali'ye  ait olduğu belirlendi. Cumali’nin 2 gün önce kaybolduğu öğrenildi. 

Ceset otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. 



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