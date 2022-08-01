Kayıp çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu
Adana’da 2 gün önce kaybolan 10 yaşındaki çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu. Küçük çocuğun cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarında iddiaya göre, sulama kanalı kenarından geçen yurttaşlar köprü ayağında su içinde hareketsiz yatan bir çocuk olduğunu gördü.
Hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen sualtı polisi sulama kanalına girip çocuğu çıkardı.
Yapılan kontrolde çocuğun öldüğü belirlendi. Cesedin, Tahsilli Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu 10 yaşındaki Yezen Cumali'ye ait olduğu belirlendi. Cumali’nin 2 gün önce kaybolduğu öğrenildi.
Ceset otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Video Haberler
- Diş tedavisi için geldi, beyninde tümör tespit edildi
- Ebrar Karakurt'u çılgına çeviren olay
- 'Çiçek gönderme' kavgası: Sırtında sopa kırdılar!
- Diyarbakır'da kaza sonrası kavga: 4 yaralı, 7 gözaltı
- Servis aracıyla bankaya dalan sürücü ilk kez konuştu
- SBK’nin iadesi SBK’lerin paniği
- TRT programına diş hekimi ayarı!
- 3 hafta arayla aynı dönerci iki kez kurşunlandı
- 'Eğer 3'üncü parti olmak istiyorsa...'
- Vakaya giden ambulansa kafa attı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Kavcıoğlu’ndan ‘kayıtdışı para’ çıkışı
- Peker'den art arda 'Perinçek' paylaşımları
- En tepede FETÖ skandalı
- 'Bu olasılık düşünülmeliydi...'
- Z kuşağından Cumhur'a ağır darbe
- '2023 seçimleri dün Ordu'da tamamlandı'
- Bankacıdan 4 milyonluk bahis vurgunu!
- TRT programına diş hekimi ayarı!
- AKP’de hayal kırıklığı yaratan fotoğraflar...
- Pekin'den 'Levent Göktaş' açıklaması