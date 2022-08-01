Kayıp çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:32

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarında iddiaya göre, sulama kanalı kenarından geçen yurttaşlar köprü ayağında su içinde hareketsiz yatan bir çocuk olduğunu gördü.

Hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sualtı polisi sulama kanalına girip çocuğu çıkardı.

Yapılan kontrolde çocuğun öldüğü belirlendi. Cesedin, Tahsilli Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu 10 yaşındaki Yezen Cumali'ye ait olduğu belirlendi. Cumali’nin 2 gün önce kaybolduğu öğrenildi.

Ceset otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.



