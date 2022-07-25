Şanlıurfa’da taşlı sopalı kavga: 2 yaralı
Şanlıurfa’da, iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga güvenlik kamerasına yansırken, 4 kişi gözaltına alındı.
Sigorta Mahallesi'nde, 25 Temmuz Pazartesi sabah saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken, ihbar üzerin olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan Mehmet Çimen ve Halil Aslan Balıkgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.
Güvenlik kamerasına da yansıyan kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.
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