Şanlıurfa’da taşlı sopalı kavga: 2 yaralı

Şanlıurfa’da, iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga güvenlik kamerasına yansırken, 4 kişi gözaltına alındı.

DHA
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:43
Şanlıurfa’da taşlı sopalı kavga: 2 yaralı
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Sigorta Mahallesi'nde, 25 Temmuz Pazartesi sabah saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken, ihbar üzerin olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan Mehmet Çimen ve Halil Aslan Balıkgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.


Şanlıurfa kavga sopa
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