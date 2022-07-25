Şanlıurfa’da taşlı sopalı kavga: 2 yaralı

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:43

Sigorta Mahallesi'nde, 25 Temmuz Pazartesi sabah saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken, ihbar üzerin olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan Mehmet Çimen ve Halil Aslan Balıkgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.