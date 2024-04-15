Şanlıurfa’da tekneler kafa kafaya çarpıştı!

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde iki teknenin kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan panik anları kameraya yansıdı. Maddi hasarın meydana geldiği kazada facia kıl payı atlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 15.04.2024 - 13:04
Şanlıurfa’da tekneler kafa kafaya çarpıştı!
Abone Ol google-news

Olay, Halfeti ilçesinde meydana geldi. Bayram tatili nedeniyle ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı ilçede, tekne turlarına ilgi arttı. 

İlçenin tarihi güzelliklerini Fırat Nehri'nde tekne turu yapmak isteyen ziyaretçiler, teknelerin kafa kafaya çarpışmasıyla büyük korku yaşadı. 

Facianın kıl payı atlatıldığı olay sırasında yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralının olmadığı kaza sonrası her iki teknede maddi hasar oluştu.


Şanlıurfa haberleri Halfeti haberleri tekne haberleri kaza haberleri

İlgili Haberler

Kooperatif başkanının 'istilacı' tekne isyanı: 'İşleyişimiz durmak üzere...'

Kooperatif başkanının 'istilacı' tekne isyanı: 'İşleyişimiz durmak üzere...'
Akdeniz'de göçmen teknesi battı... Çok sayıda ölü var!

Akdeniz'de göçmen teknesi battı... Çok sayıda ölü var!
Çanakkale'de tekne karaya oturdu!

Çanakkale'de tekne karaya oturdu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Antalya'daki 'teleferik' kazasında hayatını kaybeden Memiş Gümüş hakkında acı ayrıntı ortaya çıktı

Antalya'daki 'teleferik' kazasında hayatını kaybeden Memiş Gümüş hakkında acı ayrıntı ortaya çıktı
Survivor All Star’da Yunus Emre’nin cezasına eşi Beria’dan sitem!

Survivor All Star’da Yunus Emre’nin cezasına eşi Beria’dan sitem!
Yurttaşa 'sabır', AKP'li vekile 'ıstakoz': ‘Afiyet olsun Şebnem Hanım, hesap ne geldi?’

Yurttaşa 'sabır', AKP'li vekile 'ıstakoz': ‘Afiyet olsun Şebnem Hanım, hesap ne geldi?’
14 Nisan 2024 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Yargı, Teşkilat ve Survivor All Star reyting sıralaması

14 Nisan 2024 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Yargı, Teşkilat ve Survivor All Star reyting sıralaması
22 saatin ardından… Teleferik faciasında kurtarma çalışmaları sona erdi: Firma yetkilileri dahil 13 kişiye gözaltı!

22 saatin ardından… Teleferik faciasında kurtarma çalışmaları sona erdi: Firma yetkilileri dahil 13 kişiye gözaltı!
Van Gölü’nde 3 aylık av yasağı başladı: Balıkçılar teknelerini kıyıya çekti

Van Gölü’nde 3 aylık av yasağı başladı: Balıkçılar teknelerini kıyıya çekti
AKP’li başkan bıçaklanmıştı: CHP’li adayın eşi tutuklandı

AKP’li başkan bıçaklanmıştı: CHP’li adayın eşi tutuklandı
The Other Wife (Kuma) çekimleri Kapadokya’da başladı

The Other Wife (Kuma) çekimleri Kapadokya’da başladı