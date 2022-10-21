Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 4 gözaltı

21 Ekim 2022 Cuma, 10:13

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, terör örgütleriyle bağlantıları bulunduğunu ve düzenlenecek operasyon kapsamında evlerindeki parayı teslim etmelerini isteyerek dolandıran şüpheliler için çalışma başlattı.

Ekipler, 4 ay süren çalışmanın ardından çok sayıda kişiyi dolandıran 4 şüpheliyi belirledi. Sabah saatlerinde savcılık kararıyla şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 16 cep telefonu, 2 bilgisayar, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda doküman ele geçirildi.

Suç unsurlarına el koyan ekiplerin gözaltına aldığı ismi açıklanmayan 4 şüpheli sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü.