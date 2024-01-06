Şanlıurfa’da TIR'lar kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Yayınlanma: 06.01.2024 - 10:32

Güncelleme: 06.01.2024 - 10:33

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 12’nci kilometresinde meydana geldi.

Halil Akay idaresindeki mısır yüklü 63 K 8022 plakalı TIR ile sürücüsü belirlenemeyen gıda malzemesi yüklü 01 Z 2490 plakalı TIR kafa kafaya çarpıştı.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Yaşanan feci kazada TIR sürücüsü Halil Akay olay yerinde hayatını kaybederken, 14 yaşındaki Faruk Alkan ve Halil Alkan ise ağır yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Faruk Alkan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaza sonrası tek şeritli yol, çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Kilometrelerce TIR ve araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan tırların yoldan kaldırılma işlemleri, güvenlik önlemleri altında vinç yardımı ile sürüyor.

Yaklaşık 5 saattir kapalı olan yol nedeniyle birçok öğrencinin açıköğretim sınavlarına geç kaldığı bildirildi. Yaşanan feci kaza ve kilometrelerce araç kuyruğu havadan drone ile görüntülendi.