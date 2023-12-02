Şanlıurfa’da toprağa gömülü silahlar bulundu

Yayınlanma: 02.12.2023 - 15:27

Güncelleme: 02.12.2023 - 15:59

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Viranşehir ile kent merkezi kırsalında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı operasyonda Viranşehir’de bir adreste yapılan aramada, 1 tüfek, 5 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda fişek ile mermi, 7 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen gümüş sikke ele geçirildi.

Silah kaçakçılarına yönelik kent merkezi kırsalında gerçekleşen diğer operasyonda ise eğitimli köpeğin tepki vermesi üzerine ahır bahçesinde toprağa gömülü 1 uzun namlulu silah, 3 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 40 tabanca gövdesi, 2 silah dürbünü ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.