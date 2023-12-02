İki muhtar arasında silahlı kavga! 1 ölü, 1 yaralı

Yayınlanma: 02.12.2023 - 09:03

Güncelleme: 02.12.2023 - 09:03

Kapaklıca Mahallesi’nde muhtar Mehmet D’nin (36) işlettiği çay ocağına gelen Hamam Mahallesi Muhtarı Harun Kara (38) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Mehmet D. meslektaşı Harun Kara ve esnaf İsmail A.’ya (42) tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındılar.

KURTARILAMADI

Yaralılardan 3 çocuk babası Harun Kara, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İsmail A. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından kaçan Mehmet D., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ekiplerin soruşturması sürüyor.