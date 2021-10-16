Şanlıurfa’da trafik kazası: 10 yaralı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

İHA
16 Ekim 2021 Cumartesi, 22:18
Şanlıurfa’da trafik kazası: 10 yaralı
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Edinilen bilgiye göre kaza, Akçakale-Şanlıurfa karayolunun 3’üncü kilometresinde yaşandı. Mithat Ç.’nin kullandığı 63 ADG 221 plakalı minibüsle, İbrahim A.’nın kullandığı 63 TF 511 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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