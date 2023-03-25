Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Şanlıurfa’da polis tarafından durdurulan araçtan 12 paket halinde 3 kilo 650 gram skunk maddesi ile 500 gram toz esrar ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 07:20
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri “Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Satışıyla Mücadele” çerçevesinde bir araca operasyon düzenledi.

Araçta arama yapan ekipler 11 paket halinde 3 kilo 650 gram skunk maddesi ve 1 paket halinde 500 gram toz esrar maddesi ele geçirdi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Olay ile bağlantısı bulunan şüpheli 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınarak hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek” suçundan adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Şanlıurfa uyuşturucu Operasyon

İlgili Haberler

TIR'daki arı kovanından uyuşturucu çıktı

TIR'daki arı kovanından uyuşturucu çıktı
Yöntemleri ifşa oldu: Uyuşturucu şifresi 'yemek siparişi'

Yöntemleri ifşa oldu: Uyuşturucu şifresi 'yemek siparişi'
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

En Çok Okunan Haberler