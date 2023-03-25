Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 07:20

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 07:20

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri “Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Satışıyla Mücadele” çerçevesinde bir araca operasyon düzenledi.

Araçta arama yapan ekipler 11 paket halinde 3 kilo 650 gram skunk maddesi ve 1 paket halinde 500 gram toz esrar maddesi ele geçirdi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Olay ile bağlantısı bulunan şüpheli 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınarak hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek” suçundan adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.