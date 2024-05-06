Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
Şanlıurfa’da polis tarafından gerçekleştirilen 5 ayrı operasyonda 4 kilo 152 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 12 kişi ise gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 5 ayrı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 3 kilo 100 gram skunk maddesi, 1 kilo 52 gram metamfetamin maddesi ile 129 adet hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 12 zanlı emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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