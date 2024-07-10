Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 10.07.2024 - 15:58
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Şair İbrahim Rafet Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 137 kök Hint keneviri, 46 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği ile 3 mermi ele geçirdi.

Operasyonda S.C. ile G.C. gözaltına alındı.

Bu arada operasyon anı ise güvenlik güçlerince görüntülendi.


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