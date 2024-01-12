Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

AA
Yayınlanma: 12.01.2024 - 09:31
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "narkotik suçlarla mücadele" kapsamında düzenlenen operasyonda durdurulan bir araçta yapılan aramada, 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Şanlıurfa uyuşturucu uyuşturucu operasyonu

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