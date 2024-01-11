Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu... Gözaltılar var!

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 4 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 11.01.2024 - 15:08
Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu... Gözaltılar var!
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Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda 5 ayrı adreste yapılan aramada; 3 ruhsatsız tabanca, 101 tabanca fişeği, ruhsatsız av tüfeği, 70 av tüfeği fişeği, 3 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 2 elektrikli sigara doldurma makinesi, 2 bin 400 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ve bir miktar sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 zanlının gözaltına alındığı kaydedildi.


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