Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu... Gözaltılar var!
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 4 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda 5 ayrı adreste yapılan aramada; 3 ruhsatsız tabanca, 101 tabanca fişeği, ruhsatsız av tüfeği, 70 av tüfeği fişeği, 3 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 2 elektrikli sigara doldurma makinesi, 2 bin 400 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ve bir miktar sentetik ecza ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 zanlının gözaltına alındığı kaydedildi.
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