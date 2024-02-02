Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, kent merkezinde belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Bu adreslerde yapılan aramalarda, 39 kilo 870 gram sentetik uyuşturucu ve 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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