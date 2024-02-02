Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Yayınlanma: 02.02.2024 - 09:40

Güncelleme: 02.02.2024 - 09:40

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, kent merkezinde belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bu adreslerde yapılan aramalarda, 39 kilo 870 gram sentetik uyuşturucu ve 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.