Sivas'ta uyuşturucu operasyonu... Çok sayıda tutuklama var!

Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 10'u tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 15:43
Sivas'ta uyuşturucu operasyonu... Çok sayıda tutuklama var!
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Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile Şarkışla Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu suçlarının önlenmesine yönelik 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi, 11 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada; uyuşturucu emdirilmiş 12 bin 260 kağıt ile 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamasıyla tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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