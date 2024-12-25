Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: Tutuklamalar var!

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: Tutuklamalar var!
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AA
Yayınlanma: 25.12.2024 - 12:55

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 7 bin 100 uyuşturucu hap ile 3 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #narkotik #Operasyon #uyuşturucu #Şanlıurfa

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