Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: Tutuklamalar var!
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 7 bin 100 uyuşturucu hap ile 3 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: #narkotik #Operasyon #uyuşturucu #Şanlıurfa
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