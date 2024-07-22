Şanlıurfa’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 11 gözaltı

Şanlıurfa’da polis ve jandarma tarafından gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken 11 kişi de gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 22.07.2024 - 14:48
Şanlıurfa’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 11 gözaltı
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Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve silah ticaretine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Kent merkezi ve kırsal bölgelerde düzenlenen 4 ayrı operasyonda 5 kilo 800 gram skunk maddesi, 2 kilogram kubar esrar maddesi, 5 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca fişeği ve bu tabancalara ait 5 adet şarjör ele geçirildi.

Operasyonlarda 11 zanlı gözaltına alındı.


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