Şanlıurfa’da yakıt tankeri devrildi: 1 ölü
Şanlıurfa’da yakıt tankerinin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Şanlıurfa-Viranşehir karayolunda Mehmet Erdek (53) idaresindeki 63 AGG 854 plakalı yakıt tankeri, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazanın etkisiyle yola devrilen tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybeden sürücü Erdek’in cansız bedenini çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
Ceset, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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