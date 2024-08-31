Şanlıurfa'da 'isot ve patlıcanın kaybolması' kavgası

Şanlıurfa'da fırına közlenmesi için verilen patlıcan ve isotun kaybolması üzerine, müşteri ile fırıncı arasında çıkan kavga, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 31.08.2024 - 15:24
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Olay, dün sabah Bamyasuyu Mahallesi’ndeki bir fırında meydana geldi.

İddiaya göre, sabah kahvaltısı için fırına közlemek üzere isot biber ve patlıcan bırakan ismi bilinmeyen müşteri, bir süre sonra fırına geldiğinde, bıraktığı malzemelerin kaybolduğunu fark etti. Duruma öfkelenen müşteri, fırıncılarla tartıştı. Tartışma büyüyüp tekme ve tokatlı kavgaya dönüştü.

Çevredeki esnafın araya girmesiyle kavga kısa sürede yatıştırıldı. Olayın ardından fırıncılar, kaybolan patlıcan ve isot konusunda sorumluluk taşımadıklarını belirten bir uyarı yazısını iş yerine astı.

Öte yandan, kavga anı, çevredekilerin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.


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