Şanlıurfa'da yanan otomobilde asker cesedi bulundu

17 Ocak 2022 Pazartesi, 10:47

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Özbek Mahallesi'ndeki küçük sanayi sitesinde park halinde bulunan otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri tarafından söndürülen araçtaki incelemede yanmış erkek cesedi bulundu.

Ekiplerin yaptığı incelemede cesedin ilçede görevli uzman çavuş İ.G'ye ait olduğu belirlendi. Ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumunun morguna gönderildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

