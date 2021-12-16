CİMER'e şikâyette bulunan uzman çavuşların sözleşmeleri sonlandırıldı
Libya’da görev yapan 56 uzman çavuş, kötü muamele ve baskı gördüklerini iddia ettikleri üstleri hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne şikâyette bulunmalarının ardından önce Türkiye’ye gönderildi, ardından sözleşmeleri sonlandırıldı.
Cumhuriyet’e konuşan Uzmanlar Federasyonu Başkanı Ali Tilkici, uzman çavuşların Libya’ya gittikleri andan itibaren tabur komutanının “Sizi maaşınızı hak edene kadar çalıştıracağım, caretta kaplumbağaları gibi süründüreceğim” sözlerine maruz kaldığını söyledi. Tilkici, “Libyalı askerlerin yatakları toplatılmış, çöpleri temizletilmiş, baskı ve yıldırmaya maruz bırakılmışlar. Sözlü olarak oradaki komutanlarına şikâyetlerini bildirmişler, ama çare bulamayınca CİMER’e yazmışlar. Başvurudan sonra komutanları ‘Sizi atmak beş dakika sürer, bu Silahlı Kuvvetler ne paşaları yedi, siz kimsiniz?’ diyerek bunların yurtdışı görevlendirmelerini sona erdirip Türkiye’ye döndüklerinde, birliklerinden ‘kendilerinden istifade edilemeyeceği anlaşılmıştır’ ibaresiyle sözleşmeleri feshedilmiş” dedi.
Uzman çavuşların hepsinin yurtdışı görevi yapmak için eleme sürecinden geçen askerler olduğunu anlatan Tilkici, “Bu arkadaşlar TSK içindeki en başarılılar arasında. Geçmişinde hiçbir cezası olmayan, Suriye’de, Irak’ın kuzeyinde bu vatan için fedakârca görev yapmışlar. Geçmişlerinde bir tane ceza olsa oraya gidemezlerdi” diye konuştu. Sözleşmesi sonlandırılan 56 uzman çavuştan 37’sinin avukatlığını üstlenen Murat Altay, uzman çavuşların görevlerine dönmesi için yürütmenin durdurulması istemiyle dava açıldığını belirtti. Altay, “Hukuki yanlış var. Biz TSK’nin itibar kaybetmesini istemiyoruz, 56 kişinin haklarının iadesini istiyoruz” dedi. Uzman çavuşlarla ilgili TSK içinde de inceleme yapıldığı öğrenildi.
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