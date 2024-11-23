Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu
Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis suçuna yönelik 4 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, bilgisayar ve cep telefonları ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si cezaevine gönderildi, 4'ü serbest bırakıldı.
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