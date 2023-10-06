Şanlıurfa'da yıkım yapan kepçe yan yattı: 1 yaralı
Şanlıurfa'da depremde hasar gören binanın yıkımı yapılırken molozların çarpması sonucu yan yatan kepçenin operatörü yaralandı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde depremde hasar gördüğü gerekçesiyle daha önceden boşaltılan bina kepçe ile yıkılmaya başlandı.
Yıkım esnasında binadan kopan molozların çarptığı kepçe yan yattı.
Hafif şekilde yaralanan kepçe operatörü hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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