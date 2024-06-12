Survivor All Star'da İstanbul finalini kim kazandı? Survivor'da kim elendi? İşte kazananlar...
Survivor All Star'da büyük finale sayılı gün kaldı. Finalde yer almak isteyen yarışmacılar İstanbul Finali'nde kıyasıya rekabet etti. Peki, Survivor All Star'da İstanbul finalini kim kazandı? All Star'da finalistler kim oldu? İşte kazananlar...
Survivor All Star'da iki isim finalde olmayı garantilerken geride kalan 3 isim ise finale adını yazdırabilmek için ter döktü. Yurttaşlar büyük gecede kimin elendiğini ve finalde yer alacak isimlerin kim olduğunu araştırıyor. Peki, Survivor All Star'da İstanbul finalini kim kazandı? All Star'da finalistler kim oldu? İşte kazananlar...
FİNALİSTLER KİM OLDU?
Survivor'da İstanbul etabı öncesinde iki isim adını finale yazdırdı. İlk oyunlarda kazanna kişi Batuhan olurken ikinci gecede kazanan Nefise oldu.
İSTANBUL FİNALİNDE KİM ELENDİ?
Survivor All Star'da yaklaşık 30 kişiden geriye 5 kişi kaldı. Nefise ve Batuhan'ın adını finale yazdırmasının ardından Ogeday, Seda ve Atakan İstanbul finalinde yarıştı. 3 isimden biri bugün adaya veda edecek.
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