Şanlıurfa'daki bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sarayönü Polis Merkezi Amirliği yanında aralarında husumet bulunan iki grup arasındaki tartışma bıçağın da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kısa sürede büyüyen kavgaya polis ekiplerince müdahale edildi.
Kavgada 2 kişi yaralandı, 10 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
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