Şanlıurfa'daki bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı

Yayınlanma: 24.02.2024 - 18:16

Güncelleme: 24.02.2024 - 18:17

Alınan bilgiye göre, Sarayönü Polis Merkezi Amirliği yanında aralarında husumet bulunan iki grup arasındaki tartışma bıçağın da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kısa sürede büyüyen kavgaya polis ekiplerince müdahale edildi.

Kavgada 2 kişi yaralandı, 10 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.