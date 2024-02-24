Şanlıurfa'daki bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 24.02.2024 - 18:16
Şanlıurfa'daki bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı
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Alınan bilgiye göre, Sarayönü Polis Merkezi Amirliği yanında aralarında husumet bulunan iki grup arasındaki tartışma bıçağın da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kısa sürede büyüyen kavgaya polis ekiplerince müdahale edildi.

Kavgada 2 kişi yaralandı, 10 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

 


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