Şanlıurfa 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Şanlıurfa'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Şanlıurfa'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 15:35
Şanlıurfa 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Şanlıurfa'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde  Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 13 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyazgül Belediye Başkanı seçildi.

31 MART 2019 ŞANLIURFA'DA AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?

AK PARTİ

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Zeynel Abidin Beyazgül

516.202 %60,81

SAADET

Sabahattin Cevheri

308.510 %36,35

DSP

7.843 %0,92

BTP

6.284 %0,74

VATAN

3.327 %0,39

TKP

2.614 %0,31

BĞMSZ

Osman Yıldırım

2.325 %0,27

BĞMSZ

Ömer Faruk Yapıcıer

1.711 %0,20


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