Şanlıurfa’daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 08.03.2024 - 09:10
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Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir - Şanlıurfa karayolu üzerindeki İlçe Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi.

Şanlıurfa’dan Mardin istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 73 SZ 571 plakalı yakıt tankeri kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Karşıdan seyreden otomobile çarpışan tanker, daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığının bahçe duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 37 yaşındaki Mehmet Aktaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan E.Ş. ve S.K. ise ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşanan feci kaza, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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