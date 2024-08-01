Şanlıurfa'da, 3 kişinin öldürülmesine ilişkin aranan 4 kişi yakalandı

Şanlıurfa'da, 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan 4 kişi yakalandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.08.2024 - 14:37
Şanlıurfa'da, 3 kişinin öldürülmesine ilişkin aranan 4 kişi yakalandı
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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Hatay ile Şanlıurfa'da işlenen 3 cinayetle ilgili 2'si hükümlü 4 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler Y.Y. ve A.D. ile cinayet zanlıları M.Y. ve A.Y'nin Suruç, Viranşehir ve Karaköprü ilçelerinde saklandığını belirledi.

Hükümlüler ve zanlılar bu adraslere düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, 2 zanlı ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


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